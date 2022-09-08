BURSA'DA KONSER ALANINDA TEKMELİ- YUMRUKLU 'TACİZ' KAVGASI - Son Dakika
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BURSA'DA KONSER ALANINDA TEKMELİ- YUMRUKLU 'TACİZ' KAVGASI

08.09.2022 12:11
BURSA'DA KONSER ALANINDA TEKMELİ- YUMRUKLU 'TACİZ' KAVGASI

Bursa'da, alışveriş merkezinin otopark alanında düzenlenen Edis ve Gazapizm konserinde kavga çıktı.

Bursa'da, alışveriş merkezinin otopark alanında düzenlenen Edis ve Gazapizm konserinde kavga çıktı. Taciz iddiası üzerine çıkan kavgada onlarca kişi, tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da dün akşam alışveriş merkezinin otopark alanında düzenlenen Edis ve Gazapizm konserini binlerce kişi izledi. Kalabalık nedeniyle zaman zaman gerginliklerin yaşandığı konser alanındaki taciz iddiası ile 'yan bakma' tartışması, kavgaya neden oldu. Onlarca kişi tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. Konser alanının dışına da taşan kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

alışveriş, Bursa, Edis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSA'DA KONSER ALANINDA TEKMELİ- YUMRUKLU 'TACİZ' KAVGASI - Son Dakika

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