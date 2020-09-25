Bursa'da alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi gören kişi öldü - Son Dakika

Bursa'da alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi gören kişi öldü

Bursa'da, alkol zehirlenmesi gerekçesiyle hastanede tedavi gören adam yaşamını yitirdi.

Bursa'da, alkol zehirlenmesi gerekçesiyle hastanede tedavi gören adam yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesinde yaşayan M.D. (48), 1 ay önce alkol zehirlenmesi nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi bulunan adam daha sonra buradan özel bir hastaneye sevk edildi. Tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden M.D. buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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