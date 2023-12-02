 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eski eşini unutamadı, sokak ortasında bıçağı boğazına dayadı - Son Dakika

Eski eşini unutamadı, sokak ortasında bıçağı boğazına dayadı

Bursa'da alkol alarak sokağa çıkan bir adam, eski eşini özlediği için kendine zarar vermek istedi. Polis ve bekçi ekipleri tarafından sakinleştirilen şahıs, sağlık ekiplerince müdahale edildikten sonra karakola götürüldü.

02.12.2023 - 09:04,  Güncelleme: 10:59
Abone Ol

Bursa'da elindeki bıçakla sokağa çıkan adam, eski eşini özlediği için kendine zarar vermek istedi. Alkollü adamı polis ve bekçi ekipleri 1 saat dil dökerek sakinleştirdi.

BAĞIRARAK ÇEVREYE ZARAR VERDİ

Olay, 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi Ilgarlar sokak üzerinde meydana geldi. Alkol aldıktan sonra eline bıçak alarak sokağa çıkan Murat A. (45), bağırarak çevreye zarar vermeye başladı. Murat A.'yı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, bekçi ve sağlık ekibi sevk edildi.

"BANA HÜLYA'YI GETİRİN"

Polis ekiplerini gören Murat A., cinnet geçirerek "Bana Hülya'yı getirin" diye bağırmaya başladı. Bıçak ile kendine zarar vermeye başlayan alkollü adama polis ve bekçi ekipleri "Nerede bu Hülya" diyerek cevap verdi. Bunun üzerine " Çanakkale'de" diye karşılık veren Murat A., ekiplerin '"Tamam elindeki bıçağı bırak, beraber gidip alacağız" demesi üzerine sakinleşti.

Sokak ortasında bıçağı boğazına dayayıp ekiplere böyle yalvardı: Bana Hülya'yı getirin

BIÇAĞI BOĞAZINA DAYADI

Bir süre sakin kalan alkollü adam, tekrardan sinirlenerek bu sefer bıçağı boğazına dayadı. Polis ekipleri dil dökerken, arkadan dolaşan Çarşı Polis Merkezi'ne bağlı gece kartalları, alkollü Murat A.'nın elindeki bıçağı kendine zarar vermeden aldı. Etkisiz hale getirilen alkollü adam, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sokak ortasında bıçağı boğazına dayayıp ekiplere böyle yalvardı: Bana Hülya'yı getirin

25 YIL ÖNCE BOŞANMIŞLAR

Olay yerine gelen Murat A'nın babası Osman A., polis ekiplerine "Oğlumun 25 yıl önce eşiyle mutlu beraberliği vardı. Ayrıldılar, oğlum da ara sıra alkol alarak kendini kaybediyor. Sizlerden Allah razı olsun. Oğluma bir şey olmadan kurtardınız" ifadelerini kullandı.

Sokak ortasında bıçağı boğazına dayayıp ekiplere böyle yalvardı: Bana Hülya'yı getirin
Kaynak: İHA

Bursa, Olaylar, Polisiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eski eşini unutamadı, sokak ortasında bıçağı boğazına dayadı - Son Dakika


11:44
Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk'ten açıklama: Şubelerimiz ve emekçi arkadaşlarımız çok etkilendi Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk'ten açıklama: Şubelerimiz ve emekçi arkadaşlarımız çok etkilendi
11:39
Beşiktaş'ın başkan adayı Serdal Adalı'dan Toni Kroos bombası Beşiktaş'ın başkan adayı Serdal Adalı'dan Toni Kroos bombası
11:26
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeniden aday olmak için başvuru yaptı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeniden aday olmak için başvuru yaptı
11:10
Seçil Erzan, Arda Turan'a 3 saatte 33 milyon liralık krediyi nasıl çıkardı? Banka bile şaşırmış Seçil Erzan, Arda Turan'a 3 saatte 33 milyon liralık krediyi nasıl çıkardı? Banka bile şaşırmış
10:49
Oyuncu Can Gürzap'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Oyuncu Can Gürzap'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
10:39
Kimi ne kadar çarptı? Seçil Erzan'ın evinden çıkan listede hepsi kalem kalem not edilmiş Kimi ne kadar çarptı? Seçil Erzan'ın evinden çıkan listede hepsi kalem kalem not edilmiş
10:27
Türk turistin kıyafetini fazla cüretkar bulup üzerine şal verdiler Türk turistin kıyafetini fazla cüretkar bulup üzerine şal verdiler
10:23
Türkiye kasım ayında ihracat rekoru kırdı Türkiye kasım ayında ihracat rekoru kırdı

Son Dakika
11:44 Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk'ten açıklama: Şubelerimiz ve emekçi arkadaşlarımız çok etkilendi
11:39 Beşiktaş'ın başkan adayı Serdal Adalı'dan Toni Kroos bombası
11:26 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeniden aday olmak için başvuru yaptı
11:10 Seçil Erzan, Arda Turan'a 3 saatte 33 milyon liralık krediyi nasıl çıkardı? Banka bile şaşırmış
10:49 Oyuncu Can Gürzap'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
10:39 Kimi ne kadar çarptı? Seçil Erzan'ın evinden çıkan listede hepsi kalem kalem not edilmiş
10:27 Türk turistin kıyafetini fazla cüretkar bulup üzerine şal verdiler
10:23 Türkiye kasım ayında ihracat rekoru kırdı
10:07 Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilişkilerinin 1. yılını kutladı
10:05 Müvekkilinin borcu yüzünden beş parasız kalan avukat şokta: Görülmüş bir olay değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2023 12:19:54. #1.13#
SON DAKİKA: Eski eşini unutamadı, sokak ortasında bıçağı boğazına dayadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement