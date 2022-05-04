Bursa'da alkollü kadının polislere zorluk çıkardığı anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da alkollü kadının polislere zorluk çıkardığı anlar kamerada

04.05.2022 11:37

Bursa'da alkollü kadının polislere zorluk çıkardığı anlar kamerada Bursa'da mahalleliye rahatsızlık veren alkollü bir kadını polis ekipleri ambulansa bindirmek istedi.

Bursa'da alkollü kadının polislere zorluk çıkardığı anlar kamerada

BURSA - Bursa'da mahalleliye rahatsızlık veren alkollü bir kadını polis ekipleri ambulansa bindirmek istedi. Kadın ise ambulansa binmemek her şeyi yaptı. Bu anlar kameralarda.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü kadın sokakta bağırarak mahalleliyi uyandırdı. Mahalledeki vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri alkollü kadını ne yaptıysa ambulansa bindiremedi. Alkollü kadın bir süre sonra sokaktan uzaklaşarak gözden kayboldu.

Bursa'da alkollü kadının polislere zorluk çıkardığı anlar kamerada
Bursa'da alkollü kadının polislere zorluk çıkardığı anlar kamerada
Bursa'da alkollü kadının polislere zorluk çıkardığı anlar kamerada
Bursa'da alkollü kadının polislere zorluk çıkardığı anlar kamerada
Bursa'da alkollü kadının polislere zorluk çıkardığı anlar kamerada
Bursa'da alkollü kadının polislere zorluk çıkardığı anlar kamerada

YORUMLAR
500
Son dakika haber | OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA Son dakika haber | OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ; KAZA ANI KAMERADA Alkollü sürücü yardıma gelen polislere saldırdı Alkollü sürücü yardıma gelen polislere saldırdı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da alkollü kadının polislere zorluk çıkardığı anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
11:55 Konya'da fabrikayı ateşe veren kundakçının rahatlığı görüntülendi: Bu kadarına da pes!
11:36 DSÖ'den obezite uyarısı: Avrupa'da salgın boyutuna ulaştı, ilk sırada Türkiye var
11:20 Gezi davasında müebbet hapis cezası alan Osman Kavala: Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir
11:06 AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi: Petrol ithalatının tamamen durdurulması teklif edildi
10:58 Kuzey Kore 14. balistik füze denemesini yaptı: Hedef Japon Denizi
10:48 Kırmızı halıya diyabet monitörüyle çıktı: Kate Moss'un kızı Lila Moss'tan cesur hareket
10:45 NATO'nun drone'u Türkiye'yi es geçti: Sebebi Türkiye'yi diplomatik olarak zor durumda bırakmamak!
10:40 Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık sorularına yanıt: Genel başkanla yarış bizim ne haddimize
10:28 Kafasına halat çarpan işçinin yüzü parçalandı! Yüzde 80 ölüm riski bulunan şahıs hayata tutundu
10:10 Çin'de rekor düzeyde Covid vakası: Yeni sayı 16 bin 266
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 12:09:14. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da alkollü kadının polislere zorluk çıkardığı anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement