Bursa'da alkollü kadının polislere zorluk çıkardığı anlar kamerada - Son Dakika

Bursa'da alkollü kadının polislere zorluk çıkardığı anlar kamerada

BURSA - Bursa'da mahalleliye rahatsızlık veren alkollü bir kadını polis ekipleri ambulansa bindirmek istedi. Kadın ise ambulansa binmemek her şeyi yaptı. Bu anlar kameralarda.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü kadın sokakta bağırarak mahalleliyi uyandırdı. Mahalledeki vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri alkollü kadını ne yaptıysa ambulansa bindiremedi. Alkollü kadın bir süre sonra sokaktan uzaklaşarak gözden kayboldu.