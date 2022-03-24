Bursa'da metroya ücretsiz binmek isteyen alkollü şahıs güvenlik görevlilerini canından bezdirdi - Son Dakika
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Bursa'da metroya ücretsiz binmek isteyen alkollü şahıs güvenlik görevlilerini canından bezdirdi

24.03.2022 09:21
Bursa'da metroya ücretsiz binmek isteyen alkollü şahıs güvenlik görevlilerini canından bezdirdi

Bursa'da metroya ücretsiz binmek isteyen alkollü şahıs güvenlik görevlilerini canından bezdirdi BURSA Bursa'da alkollü bir şahıs, metroya ücretsiz binmek istedi.

Bursa'da metroya ücretsiz binmek isteyen alkollü şahıs güvenlik görevlilerini canından bezdirdi

BURSA Bursa'da alkollü bir şahıs, metroya ücretsiz binmek istedi. Güvenlik görevlileri buna izin verilmeyince aralarında arbede çıktı. Güvenlik görevlileri alkollü şahsı etkisiz hale getirdikten sonra polis ekibine teslim etti.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Davutdede metrosunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aşırı alkol alan bir kişi metroya binmek istedi. Bunu fark eden güvenlik görevlileri izin vermeyince aralarında arbede çıktı. Güvenlik görevlileri alkollü şahsı kelepçe ile etkisiz hale getirdikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri alkollü şahsı alarak polis merkezine götürdü.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da metroya ücretsiz binmek isteyen alkollü şahıs güvenlik görevlilerini canından bezdirdi - Son Dakika


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