Bursa'da alkollü sürücüye 5 bin 550 lira ceza kesildi - Son Dakika

Bursa'da alkollü sürücüye 5 bin 550 lira ceza kesildi

27.02.2021 03:57
Bursa'da alkollü sürücüye 5 bin 550 lira ceza kesildi, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında durdurulan aracın sürücüsü 200 promil alkollü çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında durdurulan aracın sürücüsü 200 promil alkollü çıktı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri durumundan şüphelendiği M.Ö. idaresindeki 16 AHA 004 plakalı otomobili, Ankara Caddesi'nde durdurdu.

Ayakta durmakta güçlük çeken M.Ö'nün testinde 200 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücü M.Ö'ye alkollü araç kullanmak ve kısıtlama ihlalinden 5 bin 550 lira ceza kesen polis ekipleri, otomobili ise otoparka çektirdi.

İnegöl, Ankara, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da alkollü sürücüye 5 bin 550 lira ceza kesildi - Son Dakika


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