Bursa'da alkolü fazla kaçırdı, tahliye kuyusuna düştü - Son Dakika

Bursa'da oturduğu kuyunun başında alkol alırken dengesini kaybeden adam aşağıya düştü.

Olay, Osmangazi'ye bağlı Soğukkuyu Mahallesi Abdal Köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin E. (55), alkol almak için başında oturduğu kuyunun duvarından aşağı düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten cam şişelerin üzerine düşen Hüseyin E.'yi gören vatandaşlar koşarak yardım etmek istedi. Yardım çabası başarısız olunca itfaiyeye haber verildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aşırı alkollü olduğu iddia edilen Hüseyin E.'yi yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından kuyudan çıkarmayı başardı. Sağlık ekiplerinin müdahalesini kabul etmeyen ve ambulansa binmek istemeyen adam, polis ekiplerinin ikna etmesiyle araca alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Çenesinde ve kafasında yarıklar bulunan Hüseyin E., yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hüseyin E'nin düştüğü kuyunun içine atılmış şişeler ise korkuttu. - BURSA