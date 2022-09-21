Almanya'dan dönen gurbetçi evinde gördükleri sonrası şaşkınlık yaşadı - Son Dakika
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Almanya'dan dönen gurbetçi evinde gördükleri sonrası şaşkınlık yaşadı

21.09.2022 01:08

Almanya'dan Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evine gelen gurbetçi evinin darmadağın olduğunu gördü. Adem Çiftçi, komşuların da yardımıyla 2 hırsızı yakaladı. Hırsızların 20 gün boyunca gurbetçi vatandaşın evini kullandıkları belirtildi.

İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 2. katında evi olan Adem Çiftçi çalıştığı Almanya'dan tatil için memleketi İnegöl'e geldi. Evinin kapısını açan Çiftçi, evin darmadağın edildiğini gördü. Komşularıyla beraber evi inceleyen Çiftçi, odalarda saklanan 2 hırsızlık şüphelisini gördü. Kaçmaya çalışan şüpheliler Sinan P. (25) ve Sabriye S.'yi (26) yakalayıp polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından zanlılar gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemede şüpheliler uzun süredir evde konakladığı ve teknolojik aletleri çaldıkları ortaya çıktı.

Almanya'dan uzun bir aradan sonra evine gelen gurbetçi, karşılaştığı tabloya inanamadı

"BİZİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDILAR"

Olayı anlatan Çiftçi'nin komşusu Ahmet Kaya, "Almanya'dan gelen ev sahibi komşumuzla eve girip kontrol ettik. Hırsızlar denk geldi. Bizi görünce şaşırdılar. Hırsızlar, 'Evi yabancı uyruklu bir vatandaştan kiraladık' diye bizi kandırmaya çalıştılar. 15-20 gündür burada kalmışlar. Yemek yemişler. Yakaladık polise teslim ettik" dedi.

Almanya'dan uzun bir aradan sonra evine gelen gurbetçi, karşılaştığı tabloya inanamadı

"KAPI KOLLARINI BİLE SÖKMÜŞLER"

Ev sahibinin yakını Feridun Furuncu ise, "Çeşmeleri götürmüşler, kapı kollarını sökmüşler. Çamaşır makinesi, televizyon, mutfak robotları, süpürgeleri götürmüşler" diye konuştu.

Almanya'dan uzun bir aradan sonra evine gelen gurbetçi, karşılaştığı tabloya inanamadı
Almanya'dan uzun bir aradan sonra evine gelen gurbetçi, karşılaştığı tabloya inanamadı
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SON DAKİKA: Almanya'dan dönen gurbetçi evinde gördükleri sonrası şaşkınlık yaşadı - Son Dakika
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