Altyapı çalışmaları sırasında 2 işçi göçük altında kaldı - Son Dakika
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Altyapı çalışmaları sırasında 2 işçi göçük altında kaldı

29.05.2022 03:05

İnegöl'de altyapı çalışmaları sırasında göçük altında kalan 2 işçi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

İnegöl'de altyapı çalışmaları sırasında göçük altında kalan 2 işçi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kozluca Mahallesi'nde devam eden altyapı çalışmaları sırasında taşeron firma işçisi Fırat Okan ve Seyithan Elinç, toprak kayması ile göçük altında kaldı.

Göçük altında kalan işçilerin mesai arkadaşları durumu ekiplere bildirdi.

Olay yerine çok sayıda AFAD, Jandarma, İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

5 saatlik çalışmayla ilk olarak göçük altından Fırat Okan çıkarıldı. Ardından yaklaşık 9 saat sonra ise Seyithan Elinç sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kurtarılan işçiler ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Altyapı çalışmaları sırasında 2 işçi göçük altında kaldı
Altyapı çalışmaları sırasında 2 işçi göçük altında kaldı
Altyapı çalışmaları sırasında 2 işçi göçük altında kaldı
Altyapı çalışmaları sırasında 2 işçi göçük altında kaldı

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Kaynak: AA

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