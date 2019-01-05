Bursa'da Altyapı Çalışmasında İşçiler Zehirlendi

Bursa
'da, altyapı çalışması sırasında kanalizasyon borusu içinde çalışırken gazdan etkilenen 6 işçiden 5'i çıkarıldı, bir kişiye ulaşma çalışmaları devam ediyor.
Nilüfer ilçesi Görükle
Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde altyapı çalışması sırasında kanalizasyon borusu içerisine giren 6 işçi, henüz belirlenemeyen bir gazdan etkilendi.
Arkadaşlarının fenalaştığını fark eden diğer çalışanlar durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis
, itfaiye, AFAD
ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kanalizasyon borusunun içerisindeki işçilerden 5'i çıkarılarak Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Diğer işçiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor.