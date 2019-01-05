Son Dakika Haberleri: Bursa'da Altyapı Çalışmasında İşçiler Zehirlendi

Bursa'da Altyapı Çalışmasında İşçiler Zehirlendi

1 saat önce

Bursa'da, altyapı çalışması sırasında kanalizasyon borusu içinde çalışırken gazdan etkilenen 6 işçiden 5'i çıkarıldı, bir kişiye ulaşma çalışmaları devam ediyor.

Bursa'da Altyapı Çalışmasında İşçiler Zehirlendi, System.String[]
Bursa'da, altyapı çalışması sırasında kanalizasyon borusu içinde çalışırken gazdan etkilenen 6 işçiden 5'i çıkarıldı, bir kişiye ulaşma çalışmaları devam ediyor.

Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde altyapı çalışması sırasında kanalizasyon borusu içerisine giren 6 işçi, henüz belirlenemeyen bir gazdan etkilendi.

Arkadaşlarının fenalaştığını fark eden diğer çalışanlar durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kanalizasyon borusunun içerisindeki işçilerden 5'i çıkarılarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Diğer işçiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:35 Kaynak: AA

Görükle, İşçi, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fabrika İşçilerinin Kurduğu Yardımlaşma Derneği, 6 Ton Şekeri İşçilere Kilosu 1,5 TL'den Sattı Son Dakika! Bursa'da Sondaj Kuyusunda Sıkışın İşçileri Kurtarmaya Gidenler Zehirlendi: 2 Ölü, 4 Yaralı

Sondaj Kuyusunda Zehirlenen İşçi, Yeni Doğan Bebeğini Göremeden Hayatını Kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomideki Yeni Hedefi Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 21:05:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Altyapı Çalışmasında İşçiler Zehirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]