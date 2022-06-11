Bursa'da altyapı çalışmasında kısmen toprak altında kalan işçi kurtarıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde altyapı çalışması sırasında kısmen toprak altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Balabancık Mahallesi'nde altyapı çalışmaları esnasında toprak kayması meydana geldi. Bu sırada, kazılan alanda bulunan bir işçinin belden aşağısı toprak altında kaldı.
Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri işçiyi kısa sürede kurtararak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.
Mudanya Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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