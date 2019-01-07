Son Dakika Haberleri: Bursa'da Alüminyum Yüklü Kamyon Devrildi

Bursa'da Alüminyum Yüklü Kamyon Devrildi

51 dakika önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde alüminyum yüklü kamyonun devrildi.

Bursa'da Alüminyum Yüklü Kamyon Devrildi, System.String[]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde alüminyum yüklü kamyonun devrildi.

Alınan bilgiye göre, Y.M. (52) idaresindeki 41 TD 188 plakalı alüminyum profil yüklü kamyon, Orhangazi Bursa kara yolu Gedelek kavşağı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kamyonun kasasında bulunan alüminyum profiller yola saçıldı, Orhangazi-Bursa kara yolu ulaşıma kapandı. Güvenlik güçleri kara yolunun Bursa istikametinde trafik akışını kontrollü sağlamaya çalıştı.

Polis ekiplerinin yaptıkları kontrollerde ise kamyon sürücüsü Y.M'nin 107 promil alkollü olduğu belirlendi.

Karayolları ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla alüminyum profiller yol kenarına alındı. Kamyonun vinçle kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:15 Kaynak: AA

Orhangazi, Bursa, Güncel
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