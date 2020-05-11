Bursa'da amatör avcılık yapan özel teknelerin faaliyetlerine izin verildi - Son Dakika

Bursa'da denizlerde ve iç sularda amatör avcılık faaliyetleri yapacak özel teknelere izin verilmesi kararlaştırıldı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulmasının hayati derecede öneme haiz olduğu ifade edildi.

Salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir alındığı belirtilen açıklamada, 28 Mart'ta İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile denizde ve iç sularda amatör avcılık faaliyetlerinin yasaklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler neticesinde İl Hıfzıssıhha Kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda özel teknelerin faaliyetleriyle ilgili alınan kararlar şöyle belirtildi:

"Bursa ili genelinde denizde ve iç sularda amatör avcılık faaliyeti icra edecek olan özel teknelerin, tam boyu 5 metre ve altındaki tekneler için tekne içinde en fazla 2 kişi, tam boyu 5 metre ile 10 metre arasında olan tekneler için tekne içinde en fazla 3 kişi, tam boyu 10 metreden fazla olan tekneler için tekne içinde en fazla 5 kişi bulunması, tekne içinde bulunulduğu sürece maske takılması ve sosyal mesafenin korunması kaydıyla faaliyette bulunmalarına karar verilmiştir."