Bursa'da amatör futbolun kalbinde köklü dönüşüm - Son Dakika

Bursa'da amatör futbolun kalbinde köklü dönüşüm

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgesel ve amatör lig maçlarının yanı sıra okul müsabakalarına da ev sahipliği yapması nedeniyle amatör futbolun kalbi olarak bilinen Atıcılar 1 sahasında zeminin sil baştan yenilenmesi çalışmalarına start verdi.

Bursa'da amatör futbolun kalbinde köklü dönüşüm, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgesel ve amatör lig maçlarının yanı sıra okul müsabakalarına da ev sahipliği yapması nedeniyle amatör futbolun kalbi olarak bilinen Atıcılar 1 sahasında zeminin sil baştan yenilenmesi çalışmalarına start verdi.

Bursa'nın sporda da marka kent olması hedefiyle eğitim kurumlarına spor salonları, amatör kulüplere saha ve tesis binaları, her branşa özel spor tesisleri kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında alt liglere verilen arayı da fırsat bilip, mevcut spor tesislerinde başlattığı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bursa'da amatör sporun adeta kalbinin altığı yer olan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki Atıcılar Spor Tesisi de kapsamlı bir bakıma alındı. Yapılan çalışmalarla 1, 2 ve 3 numaralı sahalarda güvenlik zafiyetini ortadan kaldıracak şekilde muhtelif yerlerde giriş-çıkış kapıları oluşturuldu. Acil giriş-çıkış kapılarının, yedek kulübelerin ve rakip seyirci tribünü giriş-çıkış demir doğrama kapıları yenilendi. Sporseverlerin antrenman ve müsabakaları daha rahat izleyebilmesi adına seyirci tribünlerinin yanları ve arkaları kapatıldı. Böylelikle taraftarlar kış aylarında da yağış ve soğuğa maruz kalmadan takımlarına konforlu bir ortamda destek verme imkanına kavuşurken, Spor Toto Teşkilatının da verdiği destekle şimdi de Atıcılar 1 sahasında zeminin sil baştan yenilenmesi çalışmasına başlandı.

6 ayda 1055 resmi maç

Atıcılar Sahası'ndaki zemin yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmalar hakkında Fen İşleri Daire Başkanı Hakan Bebek'ten bilgi aldı. Bir taraftan Bursa'ya yeni spor tesisleri kazandırırken, diğer taraftan da özellikle amatör spor kulüplerinin faydalandığı mevcut tesisleri de sürekli yenilediklerini belirten Başkan Aktaş, Eylül 2019 - Mart 2020 arasını kapsayan 6 aylık dönemde amatör kulüplere 611 araç tahsisi yaptıklarını açıkladı. Amatör spora desteklerinin devam ettiğini kaydeden Başkan Aktaş, "Gençlik Spor Bakanlığı'mızın destekleriyle yapacağımız çalışmalardan biri de Atıcılar sahasının yenilenmesiydi. Yine bakanlık desteği kapsamında yıllardır atıl halde duran Merinos Stadı'nın yenilenmesi çalışmalara da başlayacağız. Yine Vakıf Kent Parkı içindeki spor tesisleri, Alaçam Gençlik Kampı, üniversite içerisine yeni tesisler, Mustafakemalpaşa Gençlik ve Spor Merkezi de bakanlık desteğiyle yapacağız çalışmalar arasında. U11'den U17'ye kadar tüm kategorilerde birinci ve ikinci küme, süper amatör, BAL ve okul spor müsabakaları oynanan Atıcılar Sahası da Bursa için çok önemli. Buradan 23 amatör takımımız yararlanıyor. Eylül 2019 - Mart 2020 arasındaki 6 aylık dönemde sadece bu sahada 1055 resmi müsabaka oynanmış. Sahanın yaklaşık 10 yıllık bir geçmişi var, iyice yıpranmıştı. Spor Toto Teşkilatımızın sorumluluğunda sentetik çim zemini yeniliyoruz. Yaklaşık 1 milyon 200 bin artı KDV maliyeti olan yatımın 800 bin TL'sini bakanlık. Kalan kısmını da Büyükşehir olarak biz karşılayacağız. Çalışmayı kısa zamanda tamamlayıp, 2020 - 2021 sezonunda amatör takımlarımızın daha keyifli bir ortamda maçlarını yapmalarını sağlayacağız" dedi. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 14:44

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursa'da amatör futbolun kalbinde köklü dönüşüm - Son Dakika Spor
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