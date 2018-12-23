Bursa'da Amatör Kulübe Diyarbakırlı Başkan

Bursa 2. Amatör Futbol Liginde mücadele eden Nilüfer FSM Gençlikspor'un olağanüstü kongresinde Diyarbakırlı İş Adamı Seyfullah Baylan, kulüp başkanlığı görevine seçildi.

Bursa 2. Amatör Futbol Liginde mücadele eden Nilüfer FSM Gençlikspor'un olağanüstü kongresinde Diyarbakırlı İş Adamı Seyfullah Baylan, kulüp başkanlığı görevine seçildi.



Tekstil sektöründe çalışmalarını sürdüren ve BYL Tekstil Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunan Seyfullah Baylan, uzun yıllar Diyarbakır'da aktif olarak atletizm sporuyla ilgilendi. Türkiye'nin birçok bölgesinde Diyarbakır adına yarışmalara katılan Baylan, önemli başarılara imza attı. Futbola yakınlığıyla da bilinen Baylan, yaklaşık 20 yıl önce Bursa'ya yerleşti ve ailesinin yürüttüğü tekstil işine yöneldi. Kısa sürede BYL Tekstil Şirketini Uluslararası arenaya taşıyan Baylan, Diyarbakır futbol takımlarına yakınlığıyla da biliniyor.



3 yıl önce Bursa'da kurulan Nilüfer FSM Gençlikspor Kulübünde yönetici olarak göreve başlayan Diyarbakırlı iş adamı, hafta içinde gerçekleşen olağanüstü kongrede, kulüp başkanlığı görevine getirildi.



Nilüfer FSM Gençlikspor Kulübü, Bursa 2. Amatör, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 gençler liginde mücadele ediyor. Yaklaşık 100 lisanslı sporcuya sahip olan Nilüfer FSM Gençlikspor Kulübü, çalışmalarını Bursa Esentepe Tesislerinde sürdürüyor.



"Hizmet etmeye geldim"



Nilüfer FSM Gençlikspor Kulübü Başkanı Seyfullah Baylan, zor bir göreve getirildiğini söyledi. Baylan, yol arkadaşlarıyla birlikte Nilüfer FSM Gençlikspor Kulübünü çok iyi bir noktaya taşıyacağını belirtti. Baylan, Türkiye'nin en iyi futbolcularını yetiştirecek bir kulüp olmak istediklerini ve bu hedef için çalışacaklarını kaydetti. Baylan, "Öncelikle beni bu göreve layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Buraya hizmet etmeye geldiğimi özellikle belirtmek istiyorum. Ben ve yönetici arkadaşlarım, Nilüfer FSM Gençlikspor Kulübünü bulunduğu noktadan daha iyi yerlere taşımak için çalışacağız. Mevcut olan sporcu sayımızı artırıp, her kategoride söz sahibi olan bir kulüp olmak için mücadele edeceğiz" dedi.



"Büyük bir aileyiz"



Yöneticiler, üyeler, futbolcular ve teknik heyetle büyük bir aile olduklarını anlatan Baylan, mücadele ettikleri genç kategorilerinde şampiyonluk hedeflediklerini vurguladı. Baylan, "Hedefi olan bir kulübüz. Önceliğimiz gençler liginde başarılı olmak. Tüm kategoride söz sahibi olmak istiyoruz. Sonraki hedefimiz 2. Amatör Liginde yer alan takımımızı şampiyon yapıp 1. Amatör Futbol Ligine taşımaktır. 7 branşta faaliyet gösteren takımımızı her alanda söz sahibi yapacağız" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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