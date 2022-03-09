Son dakika haber... Tribün savaş alanına döndü...Amatör maçta kavga çıktı, kavgaya çevik kuvvet müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Tribün savaş alanına döndü...Amatör maçta kavga çıktı, kavgaya çevik kuvvet müdahale etti

09.03.2022 09:04

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tribün savaş alanına döndü.

Tribün savaş alanına döndü...Amatör maçta kavga çıktı, kavgaya çevik kuvvet müdahale etti

BURSA - Bursa'da amatör maçta taraftarlar arasında kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçtuğu kavgayı çevik kuvvet polisleri ayırdı.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Mudanyaspor ile Panayırspor arasında oynanan maçta taraftarlar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavga hızla büyürken polis ekipleri de taraftara biber gazı sıkarak müdahale etti.

Olaylar nedeniyle hakem maçı durdurarak futbolcularla birlikte soyunma odasına gitti.

Bu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, tribünlerin fişeklerle kırmızıya boyanması dikkat çekti.

Son dakika haber... Tribün savaş alanına döndü...Amatör maçta kavga çıktı, kavgaya çevik kuvvet müdahale etti
Son dakika haber... Tribün savaş alanına döndü...Amatör maçta kavga çıktı, kavgaya çevik kuvvet müdahale etti
Son dakika haber... Tribün savaş alanına döndü...Amatör maçta kavga çıktı, kavgaya çevik kuvvet müdahale etti
Son dakika haber... Tribün savaş alanına döndü...Amatör maçta kavga çıktı, kavgaya çevik kuvvet müdahale etti
Son dakika haber... Tribün savaş alanına döndü...Amatör maçta kavga çıktı, kavgaya çevik kuvvet müdahale etti
Son dakika haber... Tribün savaş alanına döndü...Amatör maçta kavga çıktı, kavgaya çevik kuvvet müdahale etti
Son dakika haber... Tribün savaş alanına döndü...Amatör maçta kavga çıktı, kavgaya çevik kuvvet müdahale etti
Son dakika haber... Tribün savaş alanına döndü...Amatör maçta kavga çıktı, kavgaya çevik kuvvet müdahale etti
Son dakika haber... Tribün savaş alanına döndü...Amatör maçta kavga çıktı, kavgaya çevik kuvvet müdahale etti
Son dakika haber... Tribün savaş alanına döndü...Amatör maçta kavga çıktı, kavgaya çevik kuvvet müdahale etti
Son dakika haber... Tribün savaş alanına döndü...Amatör maçta kavga çıktı, kavgaya çevik kuvvet müdahale etti

YORUMLAR
500
Ayağı kırılan flamingoyu kurtardılar Ayağı kırılan flamingoyu kurtardılar Son dakika haberleri! Büyük operasyon... 4,5 milyon adet ele geçirildi Son dakika haberleri! Büyük operasyon... 4,5 milyon adet ele geçirildi

Çevik kuvvet polisleri, Amatör Lig, Bursa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Tribün savaş alanına döndü...Amatör maçta kavga çıktı, kavgaya çevik kuvvet müdahale etti - Son Dakika


Son Dakika
09:21 Dünyanın gözü Ukrayna zirvesinde! Lavrov bugün Antalya'ya geliyor
09:18 Piyasalarda son durum! Dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları
09:11 Rusya, doğal gazı keserse Avrupa nasıl ısınacak? Tek seçenek: Azerbaycan-Türkiye ortaklığı TANAP
09:08 43'lük Şıkel transparan elbisesiyle geceye damga vurdu!
09:03 Ayçiçek yağıyla ilgili açıklama İstanbul Ziraat Odası Başkanı Demir'den geldi: 15-20 gün sonra fiyatları düşecek
09:00 Altın fiyatları uçtu! Gram altın ne kadar? Güncel altın kuru!
08:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 6 muhalefet partisinin bir araya geleceği yeni tarihi açıkladı
08:45 Gezici Araştırma sordu, vatandaş cevapladı: 'Türkiye'nin en büyük problemi ekonomik kriz, sebebi ise iktidar'
08:34 Esenyurt'ta feci olay! Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, yaşamını yitirdi
03:38 Rusya'dan Ukrayna'ya dijital saldırı! TV ve radyo istasyonları kontrol altına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 09:34:45. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Tribün savaş alanına döndü...Amatör maçta kavga çıktı, kavgaya çevik kuvvet müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement