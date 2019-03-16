Son Dakika Haberleri: Bursa'da Amatör Sporlar İçin Güç Birliği

Bursa'da Amatör Sporlar İçin Güç Birliği

1 saat önce

Bursa'da amatör sporların sorunlarının çözümü için toplantı düzenlendi.

Bursa'da Amatör Sporlar İçin Güç Birliği, System.String[]
Bursa'da amatör sporların sorunlarının çözümü için toplantı düzenlendi.

Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (BASKF) salonunda gerçekleştirilen toplantıda, şehrin spor alanındaki problemlerine çözüm bulmak için iş birliği konusu ele alındı.

Tanışma toplantısı olarak geçen toplantıda, ekibin üzerine çalışacağı konu başlıkları belirlendi.

Uzun vadede bir çalıştay gerçekleştirilmesinin de görüşüldüğü toplantıya, BASKF Başkanı Osman Kılıç, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Bursa Şube Başkanı Hilmi Çetin ve Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Ahmet Suphi Evke katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:35 Kaynak: AA

Bursa, Spor
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