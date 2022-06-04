Bursa'da amcalarının silahla vurduğu iki kardeş öldü - Son Dakika
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Bursa'da amcalarının silahla vurduğu iki kardeş öldü

04.06.2022 00:54
Bursa'da amcalarının silahla vurduğu iki kardeş öldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, amcaları tarafından vurulan iki kardeş hayatını kaybetti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, amcaları tarafından vurulan iki kardeş hayatını kaybetti.

M.G'nin (50) Alaattinbey Mahallesi Adalet Sokak'ta bağ evinde giden ve aralarında husumet olduğu iddia edilen yeğenleri Ş.G. (20) ve F.G. (19) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle M.G, iki kardeşi silahla vurdu.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, iki kişiyi Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen Ş.G. ve F.G, yaşamını yitirdi.

Polis, olay yerinden kaçan amca M.G'yi bulmak için çalışma başlattı.

Bursa'da amcalarının silahla vurduğu iki kardeş öldü
Bursa'da amcalarının silahla vurduğu iki kardeş öldü
Bursa'da amcalarının silahla vurduğu iki kardeş öldü
Bursa'da amcalarının silahla vurduğu iki kardeş öldü
Bursa'da amcalarının silahla vurduğu iki kardeş öldü

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da amcalarının silahla vurduğu iki kardeş öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da amcalarının silahla vurduğu iki kardeş öldü - Son Dakika
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