Bursa'da amcası 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da amcası 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü

04.06.2022 01:04
Bursa'da amcası 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü

Bursa'da aralarında husumet bulunan amca, 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü.

Bursa'da aralarında husumet bulunan amca, 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan amca M.G. (50)'nin bağ evine giden yeğenleri Ş.G. (20) ve F.G. (19) ile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından amca M.G. yeğenlerini silahla vurdu. Kurşunların hedefi olan 2 kardeş kanlar içerisinde kalırken sesleri duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 2 kardeşe yaptığı ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 kardeş kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipler olay yerinden kaçan amca M.G.'yi aramak için çalışma başlattı. - BURSA

Bursa'da amcası 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
Bursa'da amcası 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
Bursa'da amcası 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
Bursa'da amcası 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
Bursa'da amcası 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
Bursa'da amcası 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü

YORUMLAR
500
Bursa'da amcalarının silahla vurduğu iki kardeş öldü Bursa'da amcalarının silahla vurduğu iki kardeş öldü Bursa'da minibüsün direğe çarpması sonucu 12 kişi yaralandı Bursa'da minibüsün direğe çarpması sonucu 12 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da amcası 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:37 Putin, gıda krizinin çözümü için Belarus'u işaret etti
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
22:10 Melek Mosso yerine sahne alacak Seda Sayan Isparta'ya gidemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 01:10:45. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da amcası 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement