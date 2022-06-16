Bursa'da ana sınıflarına yönelik bilim şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da ana sınıflarına yönelik bilim şenliği düzenlendi

16.06.2022 15:01
Bursa'da ana sınıflarına yönelik bilim şenliği düzenlendi

Bursa'da ana sınıflarına yönelik "TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği" etkinliği gerçekleştirildi.

Bursa'da ana sınıflarına yönelik "TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği" etkinliği gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde ana sınıflarına yönelik "Bursa Bilim Festivali Faz 1" etkinliği "7'den 77'ye bilimle şenleniyoruz" sloganıyla Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde düzenlendi.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliklerinde 5-6 yaş grubu çocuklar algoritma geliştirme, kodlama, artırılmış gerçeklik, mobil uygulamalar, 3 boyutlu tasarım atölyeleri ile resim, müzik gibi sanat atölyelerinde dersler gördü.

Projeye, 10 binin üzerinde çocuğun yanı sıra anaokulu öğretmenleri, öğretmen adayları, meslek liselerinde çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü okuyan öğrencilerin yanı sıra okul öncesi çocukların aileleri de katıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da ana sınıflarına yönelik bilim şenliği düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da ana sınıflarına yönelik bilim şenliği düzenlendi - Son Dakika
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