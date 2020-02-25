Bursa'da "Anadolu'nun Kayıp Şarkıları" seslendirildi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da 'Anadolu'nun Kayıp Şarkıları' seslendirildi - Son Dakika

Bursa'da "Anadolu'nun Kayıp Şarkıları" seslendirildi

1 saat önce

Bursa'da, Uluslararası Nilüfer Caz Tatili festivalinde "Anadolu'nun Kayıp Şarkıları" seslendirildi.

Bursa'da

Bursa'da, Uluslararası Nilüfer Caz Tatili festivalinde "Anadolu'nun Kayıp Şarkıları" seslendirildi.

Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği festivalde, Nazım Hikmet Kültürevi'nde Nezih Ünen'in "Anadolu'nun Kayıp Şarkıları", orkestra arkadaşları tarafından sanatseverlere sunuldu.

Bursalı müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Anadolu'nun ezgileri gitar, trampet, davul gibi enstrümanlar ile seslendirilerek yeniden hayat buldu.

Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan grup uzun süre ayakta alkışlandı.

Nazım Hikmet Kültürevi, nilüfer belediyesi, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:58 Kaynak: AA
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