Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı

Meteoroloji ve AFAD, birkaç saat önce Bursa için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapmıştı. Yoğun yağış önce şehrin batısında ve kuzeyinde etkili oldu. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğun yağış sebebiyle yolcular dışarı çıkamadı. Saat 15.15 sıralarında ise terminale yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle birlikte terminalin çatısı kısmen çöktü.

PANİK ANLARI KAMERADA

Terminale yıldırım düşme anı, yolcuların kaçışması ve yaşanan panik de saniye saniye kameralara yansıdı. Tedbir alan güvenlik görevlileri vatandaşları güvenli bölgeye yönlendirdi.

1 SAATLİK YAĞIŞ CADDELERİ GÖLE ÇEVİRDİ

Gök gürültülü sağanak yağışın bir saat boyunca etkili olduğu şehirde, sokaklar ve caddeler göle döndü. Bölgede sağanağın bir süre daha etkili olması bekleniyor.