Meteoroloji ve AFAD, birkaç saat önce Bursa için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapmıştı. Yoğun yağış önce şehrin batısında ve kuzeyinde etkili oldu. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğun yağış sebebiyle yolcular dışarı çıkamadı. Saat 15.15 sıralarında ise terminale yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle birlikte terminalin çatısı kısmen çöktü.
Terminale yıldırım düşme anı, yolcuların kaçışması ve yaşanan panik de saniye saniye kameralara yansıdı. Tedbir alan güvenlik görevlileri vatandaşları güvenli bölgeye yönlendirdi.
Gök gürültülü sağanak yağışın bir saat boyunca etkili olduğu şehirde, sokaklar ve caddeler göle döndü. Bölgede sağanağın bir süre daha etkili olması bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı - Son Dakika