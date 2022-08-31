Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı

31.08.2022 15:53

Bursa'da etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Arka arkaya gök gürültüsü ve şimşekler çakarken Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısı yıldırım düşmesi sonucu çöktü. O anlarda yaşanan korku kameralara yansıdı.

Meteoroloji ve AFAD, birkaç saat önce Bursa için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapmıştı. Yoğun yağış önce şehrin batısında ve kuzeyinde etkili oldu. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğun yağış sebebiyle yolcular dışarı çıkamadı. Saat 15.15 sıralarında ise terminale yıldırım düştü. Yıldırım düşmesiyle birlikte terminalin çatısı kısmen çöktü.

Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düşme anında yaşanan panik saniye saniye kaydedildi

PANİK ANLARI KAMERADA

Terminale yıldırım düşme anı, yolcuların kaçışması ve yaşanan panik de saniye saniye kameralara yansıdı. Tedbir alan güvenlik görevlileri vatandaşları güvenli bölgeye yönlendirdi.

Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düşme anında yaşanan panik saniye saniye kaydedildi

1 SAATLİK YAĞIŞ CADDELERİ GÖLE ÇEVİRDİ

Gök gürültülü sağanak yağışın bir saat boyunca etkili olduğu şehirde, sokaklar ve caddeler göle döndü. Bölgede sağanağın bir süre daha etkili olması bekleniyor.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da otobüs terminaline yıldırım düştü! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı - Son Dakika
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