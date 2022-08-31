Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu

BURSA'da aniden bastıran şiddetli yağış ile fırtına ve dolu etkili oldu. İstanbul-Bursa-İzmir yolunun Karacabey mevkisinde dolu nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin sundurması ise fırtına nedeniyle uçarak park halindeki araçların üzerine düştü.

Kentte öğleden sonra etkili olmaya başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat süren fırtınanın ardından yağan dolu, zor anlar yaşattı. İstanbul-Bursa-İzmir yolunun Karacabey mevkisinde dolu nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Dolu sonrası etkili olan sağanakla yollarda su birikintileri oluştu, trafik durma noktasına geldi.

OTOBÜS TERMİNALİNİN SUNDURMASI ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜNilüfer ilçesine bağlı Hasanağa, Başköy ve Görükle mahallelerini de sağanakla birlikte fırtına vurdu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde ağaç devrildi, Mudanya ilçesinde ise yollar göle döndü. Park halindeki araçlar, sular içinde kaldı. Fırtına nedeniyle Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin sundurması, uçarak park halindeki araçların üzerine düşerken, hasara yol açtı. Osmangazi ilçesi İstanbul yolu üzerindeki mahalleler de sağanaktan etkilendi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, bölgeye 15 dakikada 27 kilo yağış düştü.