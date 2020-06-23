Bursa'da aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Bursa'da aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'da aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Bursa'da aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi
BURSA - Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Otobüsten inen Bursalılar kapalı alanlara koşturdu.
Bursa'da sabah saatlerinden itibaren devam eden bulutlu hava yerini sağanak yağmura bıraktı. Aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmurda ıslanmamak için duraklara, dükkan saçaklarına ve metro istasyonlarına sığınan vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Meteorolojinin ikazını dikkate alan vatandaşlar ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu. Temizlik görevlileri ise yağmura rağmen çöp toplamaya devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:46 Kaynak: İHA
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