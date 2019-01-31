Son Dakika Haberleri: Bursa'da Anlamlı Konser

Bursa'da Anlamlı Konser

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk konserinin, gelirinin, ihtiyaç sahibi kanser hastaları yararına kullanılacağını söyledi.

Bursa'da Anlamlı Konser, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kütahyalılar Derneği tarafından ortaklaşa organize edilen konserde, TRT'nin Akşam Sefası programı sanatçıları sahneye çıktı. Bursa'da yaşayan kanser hastalarına umut olan konser, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konserden elde edilen gelir, Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği'ne (Onko-Day) ait hasta konukevinin ihtiyaçları için kullanılacak.

TRT sanatçılarının en güzel şarkılarını Bursalılar için seslendirdiği konsere, yöresel halk dansları gösterileri de renk kattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geliri, ihtiyaç sahibi kanser hastalarının yararına kullanılacak olan sosyal sorumluluk konserinin önemine değindi.

Programa emeği geçenleri tebrik eden ve tüm hastalara acil şifalar dileyen Başkan Aktaş, "Bursa, renkli bir çiçek bahçesi. Bursa'yı Bursa yapan büyük bir zenginlik… Balkanlardan, Kafkaslardan ve Anadolu'nun değişik bölgelerinden insanlar yıllar önce Bursa'ya göçüp gelmiş ve burada kültürlerini, örf ve ananelerini yaşatıyor" dedi.

Kültürlerin yaşatılmasının değerine dikkati çeken Başkan Aktaş, kültür ve hemşeri derneklerinin, kendi değerlerini yaşatmanın yanı sıra sosyal adımlarla da insanlara sahip çıktığını belirtti. Bursa Kütahyalılar Derneği Başkanı Beyhan Gündüz ve Onko-Day Bursa Şube Başkanı Füsun Önen de Başkan Aktaş'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:38 Kaynak: Bültenler

Mustafa Kemal Atatürk, Bursa, Güncel
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