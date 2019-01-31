Bursa'da Anlamlı Konser
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Merinos AKKM'de gerçekleştirilen sosyal sorumluluk konserinin gelirinin, ihtiyaç sahibi kanser hastaları yararına kullanılacağını söyledi.
Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, Merinos
AKKM'de gerçekleştirilen sosyal sorumluluk konserinin gelirinin, ihtiyaç sahibi kanser hastaları yararına kullanılacağını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi
ile Bursa Kütahyalılar Derneği tarafından ortaklaşa organize edilen konserde, TRT'nin Akşam Sefası programı sanatçıları sahneye çıktı. Bursa'da yaşayan kanser hastalarına umut olan konserden elde edilen gelir, Uludağ
Onkoloji Dayanışma Derneği'ne (Onko-Day) ait hasta konukevinin ihtiyaçları için kullanılacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geliri, ihtiyaç sahibi kanser hastalarının yararına kullanılacak olan sosyal sorumluluk konserinin önemine işaret etti. Programa emeği geçenleri tebrik eden Başkan Aktaş, "Bursa, renkli bir çiçek bahçesi. Bursa'yı Bursa yapan büyük bir zenginlik Balkanlardan, Kafkaslardan ve Anadolu'nun değişik bölgelerinden insanlar yıllar önce Bursa'ya göçüp gelmiş ve burada kültürlerini, örf ve ananelerini yaşatıyor" dedi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:48 Kaynak: İHA
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