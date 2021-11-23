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Bursa'da anne babasını murçla yaralayan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Bursa'da anne babasını murçla yaralayan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi

23.11.2021 15:51
Bursa'da anne babasını murçla yaralayan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi

Bursa'da anne ve babasını murçla yaraladığı gerekçesiyle kararın 2 kez bozulmasının ardından yeniden yargılanan sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa'da anne ve babasını murçla yaraladığı gerekçesiyle kararın 2 kez bozulmasının ardından yeniden yargılanan sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Önder Bilgit (30), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanığın ailesi ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avukatı Funda Mine Akdoğan da salonda hazır bulundu.

Sanığın babası Hüseyin Bilgit, olay sırasında, rahatsızlığı bulunan oğullarına ağır hakaret ettiklerini, tartışmanın bu sebeple büyüdüğünü savundu.

Anne Emine Bilgit de oğullarının tedavisini yaptırabilmek için beraat etmesini istediklerini ekledi.

Kimseyi öldürmediğini dile getiren sanık Önder Bilgit ise son sözlerinde "Uzun süredir infaz görmekteyim. Hak ettiğim cezayı çektiğime inanıyorum, artık tahliye olmak istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanığa yaralanan anne ve babası yönünden, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 25 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Olay

Önder Bilgit, Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal Yalıçiftlik Mahallesi yolunda, 9 Temmuz 2013'te aileye ait zeytinyağı fabrikasında, babası Hüseyin ve annesi Emine Bilgit'i (60) tartışma sırasında murçla yaralamıştı. Yaralı çift, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, olay yerinden kaçan Önder Bilgit ise jandarma tarafından Küçükbalıklı Mahallesi'nde yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

"Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 25 yıl hapse mahkum edilen genç hakkında verilen karar, akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönünde alınan raporların çelişkili olduğu, ayrıca davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuştu. Sanık 2019 yılında yeniden 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bilgit, Yargıtay'ın, Adli Tıp Kurumundan sanığın akıl sağlığına ilişkin yeniden rapor alınmasına yönelik bozma kararının ardından yeniden yargılanmaya başlamıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Hakaret, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da anne babasını murçla yaralayan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da anne babasını murçla yaralayan sanığa 25 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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