Son Dakika Haberleri: Bursa'da anne ile oğlu kazada yaralandı

Bursa'da anne ile oğlu kazada yaralandı

5 saat önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak devrildi.

Bursa'da anne ile oğlu kazada yaralandı, System.String[]
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çarparak devrildi. Kazada sürücü Mehmet Sezer (42) ile annesi Lütfiye Sezer (63) yaralandı.
Kaza, Bursa'nın Orhangazi ilçesi Çeltikçi Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Sezer idaresindeki 16 ARR 99 plakalı otomobil, Orhangazi'den Bursa istikametine doğru seyir halindeyken, Çeltikçi kavşağında sol şeride geçiş yapacağı esnada kontrolden çıktı. Refüjdeki kaldırıma çarparak, devrilen otomobilde bulunan sürücü Mehmet Sezer ile annesi Lütfiye Sezer yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:00 Kaynak: DHA
Anne, Orhangazi, Bursa, Güncel
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