Bursa'da, AP'de Türk bayrağı yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki - Son Dakika

Bursa'da İYİ Parti'liler, ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) provokasyonuna karşı Türk bayrağı dağıtarak tepki gösterdi.

Şehreküstü semtindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan grup, vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Grup adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan İYİ Parti Osmangazi İlçe Başkanı Mehmet Hasanoğlu, Yunan milletvekilinin saygısızlığını şiddetle kınadıklarını söyledi.

"Bayrak", "ezan" ve "vatan" kavramlarına uzanan ellerin geçmişte olduğu gibi gelecekte de kırılacağını tüm dünyaya haykırmak için toplandıklarını belirten Hasanoğlu, "Kurtuluş Savaşı'nda yedi düvele karşı savaşıp, bugün göklerde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızın rengini ve vatan toprağının her bir karışını şehitlerimizin kanı ile kazanmış Türk milletinin çocukları olarak bayrağımıza yapılan bu saygısızlığı şiddetle kınıyoruz. Bu eylemi gerçekleştiren ve adını bir kez daha anmak istemediğim bu zatı, yüce Türk milletinden derhal özür dilemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, İstiklal Marşı'nı okumalarının ardından dağıldı.