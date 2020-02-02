Bursa'da, AP'de Türk bayrağı yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da, AP'de Türk bayrağı yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki - Son Dakika

Bursa'da, AP'de Türk bayrağı yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

6 saat önce

Bursa'da İYİ Parti'liler, ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) provokasyonuna karşı Türk bayrağı dağıtarak tepki gösterdi.

Bursa'da, AP'de Türk bayrağı yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki, System.String[]

Bursa'da İYİ Parti'liler, ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) provokasyonuna karşı Türk bayrağı dağıtarak tepki gösterdi.

Şehreküstü semtindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan grup, vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Grup adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan İYİ Parti Osmangazi İlçe Başkanı Mehmet Hasanoğlu, Yunan milletvekilinin saygısızlığını şiddetle kınadıklarını söyledi.

"Bayrak", "ezan" ve "vatan" kavramlarına uzanan ellerin geçmişte olduğu gibi gelecekte de kırılacağını tüm dünyaya haykırmak için toplandıklarını belirten Hasanoğlu, "Kurtuluş Savaşı'nda yedi düvele karşı savaşıp, bugün göklerde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızın rengini ve vatan toprağının her bir karışını şehitlerimizin kanı ile kazanmış Türk milletinin çocukları olarak bayrağımıza yapılan bu saygısızlığı şiddetle kınıyoruz. Bu eylemi gerçekleştiren ve adını bir kez daha anmak istemediğim bu zatı, yüce Türk milletinden derhal özür dilemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, İstiklal Marşı'nı okumalarının ardından dağıldı.

İYİ Parti, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Vuhan'daki Türkler eve döndü! 42 kişiyi taşıyan askeri uçak Ankara'ya indi
Vuhan'daki Türk yolcular geldi! İşte ilk görüntüler Meral Akşener son anket sonuçlarını açıkladı Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 20:48:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da, AP'de Türk bayrağı yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]