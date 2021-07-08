Bursa'da apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

İhbar üzerine adrese yönlendirilen itfaiye ekipleri, 4 itfaiye aracı, 2 merdivenli araç, 2 su tankeri ve bir arazözle alevlere müdahalede bulundu.

Yangını fark eden apartman sakinleri binayı terk etti.

Şükrüçavuş Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, alttaki 3 daireye sıçradı.

Bursa 'nın Mudanya ilçesindeki bir apartmanın çatı katında çıkan ve 3 daireye sıçrayan yangın söndürüldü.

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