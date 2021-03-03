Apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 5'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 5'i çocuk 8 kişi dumandan etkilendi. Bahar Mahallesi Kanarya Sokak'ta üç katlı bir apartmanın birinci katında buzdolabından dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 4 kişi balkonda mahsur kaldı Dumandan etkilenen 4 kişi ekiplerce evlerinden tahliye edilirken, kapı kilitli olduğu için 2'nci katta bulunan 3'ü çocuk 4 kişi ise dumanlar nedeniyle balkonda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri evin kapısını kırarak daireye girip aileyi bulundukları çıkartırken şahıslar olayda yara almadan kurtarıldı. Dumandan etkilenen toplam 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

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