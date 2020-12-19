Dairenin sahibine ait kedinin de yangında can verdiği belirlendi.

Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen bir kişi olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Bursa 'nın Osmangazi ilçesinde üç katlı apartmanda çıkan yangında bir dairede, büyük çaplı hasar oluştu.

Son Dakika › Güncel › Bursa'da apartmanda çıkan yangında, bir daire kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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