BURSA'DA APARTMANIN 3'ÜNCÜ KATINDA YANGIN

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Turgutalp Mahallesi'nde Şehit Er Cemalettin Kolay Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 3'üncü katında kombiden kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu evde maddi hasar meydana geldi.
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