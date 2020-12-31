Bursa'da "Ar-Ge ve tasarım merkezi" sayısı 7 yılda 7'ye katlandı

Bursa'da "ihracat ve "inovasyon" odaklı üretimine destek sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin sayısı 7 yılda 23'ten 160'a yükseldi.

Kentte 2014 yılında 23 olan Ar-Ge merkezi sayısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının çalışmaları, "Ar-Ge Reform Paketi"nin sunduğu avantajlar, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) destekleriyle 7 yılda yaklaşık 7 kat arttı. Kentte 130 Ar-Ge merkezi ile 30 tasarım merkezi bulunuyor.

" Türkiye'nin otomotiv üssü" Bursa'da, otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörüne yönelik 54, makine ve teçhizat imalatı sektöründe 28, tekstil sektöründe 17 Ar-Ge merkezi faaliyet gösteriyor.

Bilgisayar ve iletişim teknolojileri, demir ve demir dışı metaller, denizcilik, dökümcülük, elektrik-elektronik, enerji, gıda, iklimlendirme, imalat sanayi, kimya, mobilya, mühendislik-mimarlık faaliyetleri, plastik-kauçuk, tarım ve yazılım alanlarında da Ar-Ge merkezleri sanayiye hizmet veriyor.

Tekstil sektörüne yönelik 9, otomotiv yan sanayide 8 ve otomotiv alanında 4 tasarım merkezinin faaliyetinin yanı sıra mobilya, makine ve teçhizat imalatı, gıda, otomotiv tasarım ve mühendislik, mühendislik ve mimarlık, seramik ve refrakter alanında da tasarım merkezleri faaliyetine devam ediyor.

Ar-Ge merkezleri sayısıyla Türkiye'de ikinci, tasarım merkezleri sayısıyla üçüncü sırada olan Bursa'da, çeşitli sektörlerde firmaların Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, inovasyona öncülük etmek için çalışılıyor ve kent ekonomisinin katma değerli üretimine katkı sağlanıyor.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

Otomotiv, makine, tekstil, kimya, gıda gibi sektörlerde söz sahibi olan Bursa'nın, bu merkezlerle ilgili de atağa geçtiğini vurgulayan Burkay, "Yüksek teknolojiye geçişimizde Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarının artırılması, 'start-up'ları büyütebilmek ve (1 milyar doların üzerinde) 'unicorn girişimler' çıkarabilmek için melek yatırımcılık fonlarının teşvik edilmesi, yeni ekonomi modelinde güçlü bir atılım sürecinin de belirleyicisi olacaktır." dedi.

Burkay, BTSO olarak, işletmelere rehberlik etmeyi sürdürdüklerini aktardı.

Bursa'nın Ar-Ge ve tasarım merkezi portföyüne değinen Burkay, şöyle devam etti:

"Bursa, 130 Ar-Ge merkezi ile Türkiye'de ikinci sırada. İlk tasarım merkezinin 2016 yılında hayata geçtiği kentte, bu merkezlerin sayısı da 30'a ulaştı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. İnşallah virüsün kesin tedavisinin de bulunmasıyla ekonomik verilerin daha iyi noktaya ulaşacağına inanıyorum. Bursa'da Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısının artmasıyla firmalar, yenilikçilik odaklı büyümesine devam edecektir. Stratejik hedeflerin yolu, Ar-Ge ve inovasyondan geçiyor. Firmalarımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle artık yenilikçi üretime daha fazla önem veriyor. Ar-Ge, inovasyon ve tasarım odaklı yatırımlar ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 vizyonu için de stratejik nitelik taşıyor."

"İnovasyon ve Ar-Ge'nin şirketlerin ana gündeminde olmasını istiyoruz"

İbrahim Burkay, firmaların yeni nesil teknolojiler ve üretim tekniklerine odaklanması için önemli çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezinin (BUTEKOM) firmalara bu yolculukta rehberlik ettiğini dile getiren Burkay, "BTSO'nun vizyonuyla farklı bir kimliğe bürünen merkez bünyesinde, Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezinin yanı sıra ekim ayında hizmete açılan İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi yer alıyor." bilgisini paylaştı.

Tekstil, teknik tekstil ve ileri kompozit malzemeler alanındaki mükemmeliyet merkezlerinin de BUTEKOM çatısı altında Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji odaklı çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Burkay, "Mükemmeliyet merkezleri ile sektörlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı ve firmaların Ar-Ge altyapısını güçlendirmeyi hedefliyoruz. İnovasyon ve Ar-Ge'nin bütün şirketlerin ana gündeminde olmasını istiyoruz. Ar-Ge ile yeni iş fikirleri üreterek hedeflerimize ulaşabiliriz." diye konuştu.