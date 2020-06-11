Nilüfer Belediyesi tarafından "arabalı sinema" etkinliği gerçekleştirildi.

Balat Atatürk Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte sinemaseverler arabalarını uygun yerlere park etti.

Uzun süredir dışarıda sinema keyfi yaşayamayanlar için gerçekleştirilen etkinlikte "Yılanların Öcü" filmi görüntülendi.

Film gösterimleri sırasında arabalı sinema nostaljisinin bir parçası olan patlamış mısır, gazoz gibi yiyecek ve içecekler de alanda servis edildi.

Etkinlik kapsamında 12 Haziran'da "İtirazım Var", 17 Haziran'da "Selamsız Bandosu", 19 Haziran'da "Ölümlü Dünya", 24 Haziran'da "Ah Güzel İstanbul", 26 Haziran'da "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar", 1 Temmuz'da "Vesikalı Yarim" ve 3 Temmuz'da ise "Unutursam Fısılda" filmleri gösterilecek.