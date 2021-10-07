Bursa'da arabanın önüne atlayan ayı telef oldu - Son Dakika

Bursa'da çevreyolu üzerinde bir anda yola fırlayan ayı, kazaya neden oldu. Kaza sonucu ayı telef olurken, araçta ağır hasar meydana geldi.

EKİPLER YOLDAN KALDIRDI

Kestel ilçesi Seymen mahallesi mevkiinde Bursa'dan Yenişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Ö. G. Yönetimindeki 06 FL 4740 plakalı otomobil, otobana çıkan ayıya çarptı. Kaza sonucu aracın altında kalan ayı telef oldu. Şans eseri araçta yaralanan olmadı. Telef olan ayı ekiplerce yoldan kaldırıldı.