Bursa'da araç fareleri kovalamaca sonucu yakayı ele verdi - Son Dakika
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Bursa'da araç fareleri kovalamaca sonucu yakayı ele verdi

21.04.2022 08:49

Bursa'da çaldıkları araçla birlikte kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da çaldıkları araçla birlikte kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi eski Gemlik yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto hırsızlığı büro amirliği ekipleri, kovalamaca sonucu çalıntı aracı ve içinde bulunan S.Y. (26) Y.A. (33) 'ü kıskıvrak yakaladı. Yapılan inceleme sonucu meydana gelen üç ayrı oto hırsızlığın şüphelileri olduğu tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin birçok suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

(Ahmet Berke Erdal - Ali Kamur-İHA)

Bursa'da araç fareleri kovalamaca sonucu yakayı ele verdi
Bursa'da araç fareleri kovalamaca sonucu yakayı ele verdi
Bursa'da araç fareleri kovalamaca sonucu yakayı ele verdi
Bursa'da araç fareleri kovalamaca sonucu yakayı ele verdi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da araç fareleri kovalamaca sonucu yakayı ele verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da araç fareleri kovalamaca sonucu yakayı ele verdi - Son Dakika
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