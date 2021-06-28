Bursa'da araç hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Karacabey ilçesinde 3 aracın çalınması üzerine çalışma başlatan Karacabey İlçe Asayiş Büro Amirliği ile Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takiple olayın şüphelisinin kimliğini tespit etti.

Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?