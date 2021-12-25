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Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı

25.12.2021 22:48

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir aracın kırmızı ışıkta bekleyen bir başka araca çaptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir aracın kırmızı ışıkta bekleyen bir başka araca çaptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa- Ankara karayolu İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. Eskişehir istikametinden Bursa istikametine seyir halinde olan Hamit Coşartekin (24) yönetimindeki 16 AEH 837 plakalı otomobil kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada arkasından gelen Hasan Kılıç (23) yönetimindeki 34 RP 9786 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan yolcular Firuze Coşartekin (53), Hüseyin Coşartekin (60), Yusuf Kaya (23) ve Sefa Kaya (22) yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Salih Bilal Aslan/İHA)

Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı
Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı
Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı
Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı
Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı
Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı
Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı
Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı
Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı
Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı
Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı
Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı

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Otomobil, Tragger, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
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