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Bursa'da araç takla attı: 3 yaralı

31 dakika önce

Bursa'da araç takla attı: 3 yaralıBURSA - Bursa'da takla atan araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Bursa'da araç takla attı: 3 yaralı
BURSA - Bursa'da takla atan araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, Osmangazi ilçesi Kükürtlü mahallesi Çekirge Caddesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Volkan Ü. yönetimindeki 16 BGR 84 plakalı otomobil yoldan çıkıp alçakta bulunan apartman girişine çarparak takla attı. Araçta sıkışan üç kişi Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden 20 dakikalık çalışma sonucu çıkartıldı. Yaralılar İlhan Ö., Volkan Ü. ve Celal A. Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Bursa'da araç takla attı: 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:17 Kaynak: İHA
Osmangazi, Araç, Bursa, 3. Sayfa
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