Bursa'da araç takla attı: 3 yaralı
1 saat önce
Bursa'da takla atan araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:00 Kaynak: İHA
'da takla atan araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, Osmangazi
ilçesi Kükürtlü Mahallesi Çekirge Caddesinde sabaha saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Ü. yönetimindeki 16 BGR 84 plakalı otomobil yoldan çıkıp alçakta bulunan apartman girişine çarparak takla attı. Araçta sıkışan üç kişi Bursa Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden 20 dakikalık çalışma sonucu çıkartıldı. Yaralılar İlhan Ö., Volkan Ü. ve Celal A. Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA
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