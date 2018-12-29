Bursa'da Araç Yangını
1 saat önce
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, park halinde yanan otomobilde hasar meydana geldi.
Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde, park halinde yanan otomobilde hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi
Orta Sokak'ta Faik Döşlü'ye ait 16 VF 630 plakalı otomobil, henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı.
Yangını fark eden Döşlü ve komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:35 Kaynak: AA
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