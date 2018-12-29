Son Dakika Haberleri: Bursa'da Araç Yangını

Bursa'da Araç Yangını

1 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, park halinde yanan otomobilde hasar meydana geldi.

Bursa'da Araç Yangını, System.String[]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, park halinde yanan otomobilde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Orta Sokak'ta Faik Döşlü'ye ait 16 VF 630 plakalı otomobil, henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı.

Yangını fark eden Döşlü ve komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:35 Kaynak: AA

Hürriyet Mahallesi, Orhangazi, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız Arkadaşıyla Tartışan Genç, Kafenin Terasından Atlayıp Ağır Yaralandı Polis Kontrolünden Kaçan Otomobil Viyadükten Uçtu: 3 Yaralı

Son Dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Binali Yıldırım Gözyaşlarını Tutamadı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Adayımız Binali Yıldırım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 17:53:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Araç Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]