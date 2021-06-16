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Bursa'da aracın arkasına at bağlayıp çevre yolunda koşturdular - Son Dakika

Bursa'da aracın arkasına at bağlayıp çevre yolunda koşturdular

16.06.2021 22:32

Bursa'da aracın arkasına at bağlayıp çevre yolunda koşturdular Bursa'da aracın arkasına bağladığı atı kilometrelerce koşturarak eziyet eden sürücüye vatandaşlardan tepki yağdı.

Bursa'da aracın arkasına at bağlayıp çevre yolunda koşturdular

BURSA - Bursa'da aracın arkasına bağladığı atı kilometrelerce koşturarak eziyet eden sürücüye vatandaşlardan tepki yağdı.

Olay dün Osmangazi ilçesinde, Avrupa Konseyi Bulvarında meydana geldi. Çevre yolunda seyreden sürücüler, 16 ACK 759 plakalı aracın arkasına bağlı atı görünce şaşkınlık yaşadı. Cep telefonlarıyla eziyeti kaydeden vatandaşlar, şehrin en işlek caddelerinden biri olan yolda seyir halindeki diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini hiçe sayan şahsı uyarmalarına rağmen durdurmayı başaramadı. Atı araca bağlayıp kilometrelerce koşturan sürücüye vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Bursa'da aracın arkasına at bağlayıp çevre yolunda koşturdular
Bursa'da aracın arkasına at bağlayıp çevre yolunda koşturdular
Bursa'da aracın arkasına at bağlayıp çevre yolunda koşturdular
Bursa'da aracın arkasına at bağlayıp çevre yolunda koşturdular

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da aracın arkasına at bağlayıp çevre yolunda koşturdular - Son Dakika


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