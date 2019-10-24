Son Dakika Haberleri: Bursa'da aracın çarptığı köpeğin gözyaşları yürek burktu
Son Dakika Güncel Bursa'da aracın çarptığı köpeğin gözyaşları yürek burktu

Bursa'da aracın çarptığı köpeğin gözyaşları yürek burktu

5 dakika önce

Bursa'da bir aracın çarpması sonucu ayağı kırılan köpek, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde ameliyat edildi.

Bursa'da aracın çarptığı köpeğin gözyaşları yürek burktu, System.String[]

Bursa'da bir aracın çarpması sonucu ayağı kırılan köpek, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde ameliyat edildi.

Merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki yaralı sokak köpeğini görüntüleyen bir hayvansever, bu video kaydını, Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş'ı da etiketleyerek sosyal medyadan paylaştı.

Bunun üzerine harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi ekipleri, köpeği alıp tedavisine başladı.

Sağ ön ayağında yara ve kırık olduğu belirlenen köpek, tedavi sırasında gözyaşı döktü. Ayağı bandajlanan köpek, sağlığına kavuşuncaya kadar merkezde tutulacak.

"Şu anda gayet iyi"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi Veterineri Özlem Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğin 2-3 yaşlarında olduğunu belirterek, "Sağ ön ayağında yara ve kırık var, bandaja aldık. Serum takıldı, vitamin, mineral takviyesi yapıldı. Şu anda gayet iyi, stabil durumda. Yaklaşık 10 gün gözetim altında olacak ve bandajı açılacak." diye konuştu.

Kartal, hayvanı ayağının durumuna göre barınağa ya da doğal yaşam ortamına bırakacaklarını ifade etti.

Kazanın ardından köpeğin korku yaşadığını gözlemlediklerini aktaran Kartal, "Hayvanlar da insanlar gibi can taşıyor, sadece konuşamıyorlar. Canı acıyınca ağlayabilirler." dedi.

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 02:18 Kaynak: AA
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