Son Dakika Haberleri: Bursa'da aracın tavanında çıkan 5 bin 100 adet hap ekipleri şaşkına çevirdi
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da aracın tavanında çıkan 5 bin 100 adet hap ekipleri şaşkına çevirdi - Son Dakika

Bursa'da aracın tavanında çıkan 5 bin 100 adet hap ekipleri şaşkına çevirdi

6 saat önce

Bursa'da, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da aracın tavanında çıkan 5 bin 100 adet hap ekipleri şaşkına çevirdi, System.String[]

Bursa'da, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda aracın tavanında çıkan 5 bin 100 adet ecstasy hap polisleri şaşkına çevirdi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Operasyonda M.Ş.T., T.H., ve U.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin bindikleri otomobilde arama yapan ekipler aracın tavanında çıkan 5 bin 100 adet ecstasy hapı görünce şaşkına döndü. Ayrıca şüphelilerin evlerinde yapılan arama sonucunda bir miktar satışa hazır halde eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. - BURSA

Polis, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:33 Kaynak: İHA
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