Bursa'da aracın tavanında çıkan 5 bin 100 adet hap ekipleri şaşkına çevirdi

BURSA - Bursa'da, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda aracın tavanında çıkan 5 bin 100 adet ecstasy hap polisleri şaşkına çevirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Operasyonda M.Ş.T., T.H., ve U.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin bindikleri otomobilde arama yapan ekipler aracın tavanında çıkan 5 bin 100 adet ecstasy hapı görünce şaşkına döndü. Ayrıca şüphelilerin evlerinde yapılan arama sonucunda bir miktar satışa hazır halde eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.