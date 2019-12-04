Bursa'da aracını refüje çarparak eşini öldürmeye çalışmakla suçlanan sanık hakim karşısında

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 yıl önce, kullandığı aracı bilerek refüje çarpıp yanında oturan eşini öldürmeye çalıştığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "eşini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan hakkında dava açılan tutuksuz sanık Ramazan S. ve avukatı katıldı.

Savunmasını yapan Ramazan S, kaza sırasında eşi Ayşe S'nin emniyet kemerinin takılı olmadığını belirterek, "Olay tarihinde en sol şeritteydim. Sağa, Güzelyalı'ya döneceğim için kendimi orta şeride attım. Olay bir anda oldu. Sağa sola baktım, önüme baktığımda bariyeri gördüğüm anda fren yapmaya fırsat bulamadan kaza meydana geldi. Kasti olarak kaza yaptığım iddialarını kabul etmiyorum." dedi.

Kazadan sonra eşinin, ailesinin yanına döndüğünü dile getiren sanık, üç kızına kendisinin hem annelik hem de babalık yaptığını anlatarak beraatini talep etti.

Tanık olarak dinlenilen A.Ş. ise Ramazan S. ile arasında duygusal ilişki olduğu iddiasını reddetti.

Mahkeme heyeti, Ayşe S'nin şikayet ve delillerinin tespiti için ilgili mahkemeye talimat yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ramazan S'nin kullandığı araç, 2016 yılının ağustos ayında Güzelyalı Mahallesi'nde refüje çarpmıştı. Kazada, araçta bulunan sürücünün eşi Ayşe S. yaralanmıştı. Ayşe S, Mudanya Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

İddianameden

Davayla ilgili iddianamede, sanığın babası A.H.S'nin oğluyla ilgili iddialarına yer verildi. İddianamede A.H.S'nin, kazadan önceki bir haftalık süreçte, iki ayrı günde oğlunun evinde mutfaktaki ocağın açık olduğunu fark ettiklerini, bunu Ramazan S'nin eşini zehirlemek için bilerek yapmış olabileceğini söylediği belirtildi.

Kaza yerinde fren izi bulunmadığını fark ettiğini anlatan A.H.S'nin, oğlunun A.Ş. ile arasında duygusal ilişkisi olduğundan şüphelendiğine yönelik sözleri de iddianamede yer aldı.

İddianamede, Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığınca resen aldırılan bilirkişi raporunda, kazada sanığın asli yönden ve tamamen kusurlu olduğu tespiti de aktarıldı.