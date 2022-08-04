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Kaza, Osmangazi İlçesi İzmir Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Acemlerden Osmangazi istikametine seyir halinde olan Aydın T. idaresindeki 16 NK 412 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp refüje çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alkollü sürücü takla attığı otomobilden burnu bile kanamadan çıktı - Son Dakika

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