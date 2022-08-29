Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü servis aracıyla ters döndü - Son Dakika
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü servis aracıyla ters döndü

29.08.2022 05:54

Bursa'da aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki demir bariyerlere çarpan sürücü, dereye uçmaktan son anda kurtuldu.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü servis aracıyla ters döndü

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçmaktan son anda kurtuldu

Kaza yapan kardeşinin öldüğünü düşündü, göz yaşlarını tutamadı

BURSA - Bursa'da aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki demir bariyerlere çarpan sürücü, dereye uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada ters dönen araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücünün öldüğünü düşünen abisi göz yaşlarına boğuldu.

Kaza, Merkez Yıldırım İlçesi, Ankara Yolu Caddesi, Hacivat mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Yıldırım (25), 16 S 4643 plakalı servis aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü üstündeki korkuluklara çarpıp ters döndü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Burhan Yıldırım çarpışmanın şiddetiyle ters dönen araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olay yerine gelen Burhan Yıldırım'ın ağabeyi kaza yapan aracı görünce kardeşinin öldüğünü düşünerek göz yaşlarını tutamadı. Öte yandan hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

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Kaynak: İHA

Yıldırım, İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü servis aracıyla ters döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü servis aracıyla ters döndü - Son Dakika
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