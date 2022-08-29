Bakan Koca'nın "Daha acil olan neydi?" diye sorduğu sürücünün cezası kesildi

Kaza, Merkez Yıldırım İlçesi, Ankara Yolu Caddesi, Hacivat mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Yıldırım (25), 16 S 4643 plakalı servis aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek köprü üstündeki korkuluklara çarpıp ters döndü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Burhan Yıldırım çarpışmanın şiddetiyle ters dönen araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Yıldırım, İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü servis aracıyla ters döndü - Son Dakika

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