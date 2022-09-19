"Neden çirkin biriyle evlendin" demişlerdi! Burak'ın gözünden bile sakındığı eşi olay oldu

Tarsus'taki gizemli kazıyla ilgili tüyler ürperten detay: Orada ne olduğunu gördüm

Kaynak: AA

Tragger, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bariyerlere çarpıp ağaçları deviren aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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