Bariyerlere çarpıp ağaçları deviren aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Bariyerlere çarpıp ağaçları deviren aracın sürücüsü yaralandı

19.09.2022 08:33

Bursa'da aracıyla bariyerlere, ardından ağaçlara çarpan sürücü ağır yaralandı.

Bursa'da aracıyla bariyerlere, ardından ağaçlara çarpan sürücü ağır yaralandı.

Merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Sercan Yaşar idaresindeki 16 R 6573 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere, sonra da ağaçlara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı sürücü Yaşar, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Tragger, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bariyerlere çarpıp ağaçları deviren aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bariyerlere çarpıp ağaçları deviren aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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